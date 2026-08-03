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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عقب الزلزال.. تفعيل خطة الطوارئ وانعقاد غرفة إدارة الأزمة بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الموقف العام بنطاق المحافظة فور الإعلان عن الهزة الأرضية .

وذلك في ضوء البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد فجر اليوم الاثنين في تمام الساعه 3:00 صباحا وقوع هزة أرضية شرق القاهره ، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلو والتي شعر بها عدد من المواطنين في بعض المحافظات وعدد من الدول المجاورة .

وجه " محافظ الدقهلية " بتفعيل خطة الطوارئ  وانعقاد غرفة إدارة الأزمة بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، لمتابعة أي تداعيات محتملة داخل نطاق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين أو الجهات المختصة.

كما وجه "المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وشركات المرافق، بالتواجد والمتابعة المستمرة كلٌ في نطاقه، ومراجعة موقف المنشآت الحيوية والخدمية، والتأكد من انتظام الخدمات والمرافق، وسرعة الإبلاغ عن أي مستجدات لغرفة إدارة الأزمة بالمحافظة.

وتشير النتائج الأولية الي عدم وقوع أي خسائر في المنشآت او الممتلكات أو الأرواح حتي الآن والوضوع مستقر وآمن .

وتؤكد "محافظة الدقهلية " أن غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي تأثيرات محتملة للهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حال ورود أي بلاغات.

وتؤكد المحافظة على استمرار غرفة العمليات المركزية في تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:
0502316644 - 0502314880 - 0502327792
من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

الدقهليه محافظه رؤساء المدن

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