حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026.. تجديد الثقة وتعيينات جديدة لعدد من الضباط

شهدت مديرية أمن الدقهلية حركة تنقلات واسعة لعدد من القيادات الأمنية ورؤساء المباحث، كما تضمنت تجديد الثقة في عدد من الضباط، إلى جانب تكليف آخرين بمناصب جديدة، وذلك في إطار الحركة السنوية لوزارة الداخلية.



وشملت الحركة تعيين الرائد محمد عيسى رئيسًا لمكتب مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، والرائد محمد أبو غزالة رئيسًا لمباحث مركز منية النصر، والرائد إبراهيم حافظ رئيسًا لوحدة مباحث جمصة، والعقيد محمد الألفي مأمورًا لقسم ثالث المنصورة، والعميد الدكتور عمرو الشربيني مأمورًا لمركز المنصورة.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في المقدم الدكتور كريم عبد الرازق رئيسًا لمباحث قسم ثان المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيسًا لمباحث مركز المنصورة، والمقدم محمود اللوزي رئيسًا لمباحث مرور الدقهلية، والعقيد فاروق حماد مأمورًا لقسم ثان المنصورة، والرائد محمد الجميلي رئيسًا لمباحث محلة دمنة.

وضمت قائمة رؤساء المباحث كلًا من:

المقدم عبدالحميد الشوري رئيسًا لمباحث قسم أول المنصورة.

المقدم حمدي طبلة رئيسًا لمباحث مركز طلخا.

كما تولى المقدم أحمد طلعت رئيس لمباحث مركز المنزلة.

والرائد أحمد محسن رئيسًا لمباحث مركز نبروه.

المقدم عمار الجداوي رئيسًا لمباحث مركز ميت غمر.

المقدم عمرو عبدالحميد رئيسًا لمباحث مركز دكرنس.

الرائد محمد الشبراوي رئيسًا لمباحث مركز ميت سلسيل.

الرائد عمر الأمير رئيسًا لمباحث مركز الجمالية.

الرائد محمد الغزالي رئيسًا لمباحث بني عبيد.

المقدم أحمد عوض رئيسًا لوحدة مباحث مركز شربين.