العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بقرية البقلية في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة فتاة 17 عامًا داخل منزلها بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة. شنقا داخل منزلها بقرية القبلية

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.



وبالمعاينة تبين وجود جثة سلوى محمد جمعة رمضان17عاما معلقة بحبل داخل المنزل. وبعد انتهاء معاينة النيابة والجهات المختصة.

وبسؤال اهلينها أكدوا مرورها بازمه نفسيه أدت لقيامها بإنهاء حياتها

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق