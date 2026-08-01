شبهة جنائية.. العثور على جثة طفلة داخل منزلها باحد مراكز الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بقرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا داخل منزلها في ظروف يحيط بها الغموض، وسط وجود شبهة جنائية.



وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع طفلة فى ظروف غامضه

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ

وتبين أن الجثة للطفلة رحمة منصور صابر حسين، 11 عامًا، مقيمة قرية الخمسة بمركز تمي الأمديد. وبعد انتهاء معاينة جهات التحقيق، تم نقل الجثة إلى مستشفى تمي الأمديد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الوفاة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على حقيقة الحادث.