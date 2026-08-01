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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنستخدم جميع الوسائل.. إيران تتوعد برد شامل على أي هجوم أمريكي إسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت إيران استعدادها لاستخدام "جميع الوسائل المتاحة" للرد على أي هجوم محتمل من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، محذرة من أن أي تصعيد سيقابل بإجراءات دفاعية لحماية أمنها القومي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن طهران ستلجأ إلى "كل الوسائل للدفاع المشروع عن الحقوق والأمن القومي" في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

واتهمت الوزارة واشنطن وتل أبيب بمواصلة ما اعتبرته "تهديدات وهجمات تستهدف البنية التحتية المدنية"، مشيرة إلى أن الحصار البحري والضغوط العسكرية تمثل، بحسب قولها، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفي الوقت ذاته، شددت إيران على رغبتها في الحفاظ على علاقات "ودية" مع دول الجوار، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلالها وسيادتها.

كما اعتبرت طهران أن الحديث عن مرور السفن الأمريكية في المنطقة ليس سوى "غطاء لعمليات عسكرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزيادة الضغط على إيران".

وتأتي هذه التصريحات في وقت رفعت فيه إسرائيل مستوى التأهب تحسبًا لاحتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بشن ضربات تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية داخل إيران، وفق ما أعلن.

إيران الولايات المتحدة أو إسرائيل وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الأمريكي والإسرائيلي واشنطن وتل أبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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