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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تستخدم غسالة الملابس بهذه الطريقة.. 8 نصائح ذكية لتقليل استهلاك الغسالة للكهرباء

غسالة الملابس
غسالة الملابس
شيماء عبد المنعم

تعد الغسالة الكهربائية من الأجهزة الأساسية في كل منزل، لكنها في الوقت نفسه من الأجهزة التي قد تستهلك قدرا ملحوظا من الطاقة، خاصة مع الاستخدام المتكرر واختيار برامج الغسيل غير المناسبة.

ومع ارتفاع تكاليف الكهرباء، أصبح اتباع طرق أكثر كفاءة في تشغيل الغسالة وسيلة مهمة لتقليل الفواتير دون التأثير على نظافة الملابس، ويشير خبراء كفاءة الطاقة إلى أن بعض التغييرات البسيطة في عادات الغسيل يمكن أن تحقق وفورات ملحوظة على المدى الطويل.

كم تستهلك غسالة الملابس من الكهرباء؟

يختلف استهلاك الغسالات للكهرباء حسب حجم الجهاز، وعمره، وتصنيف كفاءة الطاقة، وبرنامج الغسيل المستخدم. وبشكل عام، تستهلك الغسالة الواحدة ما بين 500 و2500 واط لكل دورة غسيل، بينما يبلغ المتوسط نحو 1000 واط للدورة الواحدة.

وفي حال تشغيل الغسالة ثلاث مرات أسبوعيا، قد يصل متوسط الاستهلاك السنوي إلى نحو 150 كيلوواط/ساعة، مع العلم أن بعض الموديلات الحديثة الموفرة للطاقة قد تستهلك كميات أقل بكثير.

نصائح لتوفير الكهرباء عند استخدام الغسالة


1. تشغيل الغسالة عند اكتمال الحمولة:

يعد غسل كمية كاملة من الملابس أكثر توفيرا للطاقة مقارنة بتشغيل الغسالة بحمولة جزئية، لأن الجهاز يستهلك تقريبا نفس كمية الكهرباء في الحالتين.

لكن يجب تجنب تحميل الغسالة فوق طاقتها، لأن ذلك يقلل كفاءة التنظيف ويزيد من تآكل المكونات الداخلية.

غسالة الملابس

2. ضبط كمية المياه المناسبة:

استخدام كمية مياه أكبر من الحاجة يؤدي إلى هدر الطاقة، خاصة إذا كانت الغسالة تقوم بتسخين المياه، وتتميز بعض الغسالات الحديثة بتقنية استشعار الحمولة التي تضبط مستوى المياه تلقائيا وفقا لكمية الملابس.

3. استخدام المياه الباردة:

يعد تسخين المياه من أكثر مراحل الغسيل استهلاكا للطاقة، لذلك فإن غسل الملابس بالماء البارد بدلا من الساخن يمكن أن يقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وقد يصل التوفير إلى نحو 90% في بعض الحالات.

كما يساعد الماء البارد في الحفاظ على ألوان الملابس وجودتها لفترة أطول، مع ضرورة معالجة البقع الصعبة مسبقا عند الحاجة.

4. الاستفادة من وضع توفير الطاقة:

توفر العديد من الغسالات الحديثة وضعا اقتصاديا مصمما لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال تشغيل دورات بدرجات حرارة أقل وتحسين مدة الغسيل.

وقد تساعد هذه البرامج في خفض استهلاك الطاقة مقارنة بالبرامج التقليدية، لأنها تقلل الحاجة إلى تسخين المياه وتحد من مدة تشغيل الجهاز.

5. اختيار سرعة عصر عالية:

يساعد ضبط سرعة العصر على مستوى مرتفع في التخلص من كمية أكبر من المياه داخل الملابس، ما يقلل الوقت اللازم لتجفيفها ويوفر الطاقة، خصوصا عند استخدام المجفف الكهربائي.

لكن يجب تجنب السرعات العالية مع الأقمشة الحساسة لتفادي تلفها.

6. استخدام برامج الغسيل السريعة عند الحاجة:

تساعد البرامج السريعة على تقليل وقت تشغيل الغسالة، وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء، خاصة عند غسل الملابس قليلة الاتساخ.

7. اختيار غسالة ذات كفاءة عالية:

عند شراء غسالة جديدة، ينصح باختيار الأجهزة ذات تصنيف كفاءة الطاقة المرتفع، لأنها تستخدم كمية أقل من الكهرباء والمياه مقارنة بالموديلات التقليدية، ما يساعد على توفير المال على المدى الطويل.

8. تجفيف الملابس بالهواء الطبيعي:

يعد تجفيف الملابس في الهواء الطلق أو باستخدام منشر داخلي الطريقة الأكثر توفيرا للطاقة، كما يساعد على الحفاظ على جودة الأقمشة، مقارنة باستخدام المجففات التي تعتمد على الحرارة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

استهلاك الكهرباء غسالة الملابس ارتفاع تكاليف الكهرباء عادات الغسيل

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