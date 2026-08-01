هل تستخدم المكنسة بطريقة خاطئة؟.. عادات يومية تهدر الكهرباء دون أن تشعر

تعد المكنسة الكهربائية من الأجهزة المنزلية الأساسية التي تساعد على تنظيف المنازل بسرعة وكفاءة، لكنها قد تساهم في زيادة استهلاك الكهرباء عند استخدامها لفترات طويلة أو بطريقة غير صحيحة، ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، أصبح اتباع عادات استخدام ذكية أمرا مهما للحفاظ على نظافة المنزل وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.

ويؤكد خبراء كفاءة الطاقة أن تقليل استهلاك المكنسة الكهربائية لا يعتمد فقط على شراء جهاز منخفض الاستهلاك، بل يرتبط أيضا بطريقة التشغيل والصيانة الدورية واختيار الإعدادات المناسبة لكل مهمة تنظيف.

اختيار المكنسة المناسبة يوفر الطاقة

عند شراء مكنسة كهربائية جديدة، ينصح باختيار جهاز يتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مع مراعاة قوة الشفط المناسبة لحجم المنزل ونوع الأرضيات، فاختيار مكنسة ذات قدرة أعلى من الحاجة قد يؤدي إلى استهلاك كهرباء أكبر دون فائدة إضافية، بينما توفر الأجهزة الحديثة المزودة بتقنيات التحكم في الطاقة أداء جيدا باستهلاك أقل.

كما يجب الانتباه إلى تصنيف كفاءة الطاقة إن توفر، وقراءة مواصفات الجهاز قبل الشراء للتأكد من ملاءمته للاستخدام اليومي.

تنظيف الفلاتر والحاوية يحسن الأداء

تعد الصيانة الدورية من أهم الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، إذ يؤدي امتلاء كيس الغبار أو انسداد الفلاتر إلى انخفاض قوة الشفط، ما يدفع المستخدم إلى تشغيل المكنسة وقتا أطول للحصول على النتيجة نفسها.

وينصح بتنظيف الفلاتر بانتظام، وتفريغ حاوية الأتربة قبل امتلائها بالكامل، إضافة إلى فحص الفرشاة والأنابيب للتأكد من عدم وجود عوائق تؤثر على كفاءة الجهاز.

استخدام المكنسة بطريقة منظمة

يساعد التخطيط قبل تشغيل المكنسة على تقليل مدة الاستخدام وبالتالي خفض استهلاك الطاقة، ومن الأفضل إزالة الأغراض الصغيرة من الأرضيات وترتيب الغرف مسبقا، حتى تتم عملية التنظيف بسرعة ودون الحاجة إلى إعادة المرور على المناطق نفسها عدة مرات.

كما يفضل استخدام إعدادات الشفط المناسبة، فليس من الضروري تشغيل أعلى قوة للمكنسة عند تنظيف الأسطح الخفيفة مثل الستائر أو الأرضيات غير المتسخة بشدة.

تجنب التشغيل الطويل دون حاجة

يؤدي ترك المكنسة تعمل أثناء الانتقال بين الغرف أو أثناء التوقف المؤقت إلى هدر الكهرباء، لذلك ينصح بإيقاف تشغيل الجهاز عند عدم الحاجة إليه، خاصة خلال عمليات التنظيف الطويلة.

كما يمكن تقسيم مهام التنظيف على أيام مختلفة بدل تشغيل المكنسة لفترات طويلة مرة واحدة، ما يساعد على تقليل الضغط على الجهاز والحفاظ على عمره الافتراضي.

الصيانة تطيل عمر المكنسة وتخفض الاستهلاك

إجراء فحص دوري للمكنسة الكهربائية يساعد على اكتشاف المشكلات التي قد تزيد استهلاك الطاقة، مثل ضعف المحرك أو انسداد مسارات الهواء، فالجهاز الذي يعمل بكفاءة يحتاج إلى وقت أقل لإنجاز المهمة، وهو ما ينعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء.

وباتباع هذه النصائح، يمكن للمستخدم تحقيق تنظيف فعال للمنزل مع تقليل استهلاك الطاقة، والحفاظ على أداء المكنسة الكهربائية لفترة أطول، وخفض النفقات الشهرية للكهرباء.