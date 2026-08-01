قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تستخدم المكنسة بطريقة خاطئة؟.. عادات يومية تهدر الكهرباء دون أن تشعر

المكنسة الكهربائية
المكنسة الكهربائية
شيماء عبد المنعم

تعد المكنسة الكهربائية من الأجهزة المنزلية الأساسية التي تساعد على تنظيف المنازل بسرعة وكفاءة، لكنها قد تساهم في زيادة استهلاك الكهرباء عند استخدامها لفترات طويلة أو بطريقة غير صحيحة، ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، أصبح اتباع عادات استخدام ذكية أمرا مهما للحفاظ على نظافة المنزل وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.

ويؤكد خبراء كفاءة الطاقة أن تقليل استهلاك المكنسة الكهربائية لا يعتمد فقط على شراء جهاز منخفض الاستهلاك، بل يرتبط أيضا بطريقة التشغيل والصيانة الدورية واختيار الإعدادات المناسبة لكل مهمة تنظيف.

اختيار المكنسة المناسبة يوفر الطاقة

عند شراء مكنسة كهربائية جديدة، ينصح باختيار جهاز يتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مع مراعاة قوة الشفط المناسبة لحجم المنزل ونوع الأرضيات، فاختيار مكنسة ذات قدرة أعلى من الحاجة قد يؤدي إلى استهلاك كهرباء أكبر دون فائدة إضافية، بينما توفر الأجهزة الحديثة المزودة بتقنيات التحكم في الطاقة أداء جيدا باستهلاك أقل.

كما يجب الانتباه إلى تصنيف كفاءة الطاقة إن توفر، وقراءة مواصفات الجهاز قبل الشراء للتأكد من ملاءمته للاستخدام اليومي.

تنظيف الفلاتر والحاوية يحسن الأداء

تعد الصيانة الدورية من أهم الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، إذ يؤدي امتلاء كيس الغبار أو انسداد الفلاتر إلى انخفاض قوة الشفط، ما يدفع المستخدم إلى تشغيل المكنسة وقتا أطول للحصول على النتيجة نفسها.

وينصح بتنظيف الفلاتر بانتظام، وتفريغ حاوية الأتربة قبل امتلائها بالكامل، إضافة إلى فحص الفرشاة والأنابيب للتأكد من عدم وجود عوائق تؤثر على كفاءة الجهاز.

استخدام المكنسة بطريقة منظمة

يساعد التخطيط قبل تشغيل المكنسة على تقليل مدة الاستخدام وبالتالي خفض استهلاك الطاقة، ومن الأفضل إزالة الأغراض الصغيرة من الأرضيات وترتيب الغرف مسبقا، حتى تتم عملية التنظيف بسرعة ودون الحاجة إلى إعادة المرور على المناطق نفسها عدة مرات.

كما يفضل استخدام إعدادات الشفط المناسبة، فليس من الضروري تشغيل أعلى قوة للمكنسة عند تنظيف الأسطح الخفيفة مثل الستائر أو الأرضيات غير المتسخة بشدة.

تجنب التشغيل الطويل دون حاجة

يؤدي ترك المكنسة تعمل أثناء الانتقال بين الغرف أو أثناء التوقف المؤقت إلى هدر الكهرباء، لذلك ينصح بإيقاف تشغيل الجهاز عند عدم الحاجة إليه، خاصة خلال عمليات التنظيف الطويلة.

كما يمكن تقسيم مهام التنظيف على أيام مختلفة بدل تشغيل المكنسة لفترات طويلة مرة واحدة، ما يساعد على تقليل الضغط على الجهاز والحفاظ على عمره الافتراضي.

الصيانة تطيل عمر المكنسة وتخفض الاستهلاك

إجراء فحص دوري للمكنسة الكهربائية يساعد على اكتشاف المشكلات التي قد تزيد استهلاك الطاقة، مثل ضعف المحرك أو انسداد مسارات الهواء، فالجهاز الذي يعمل بكفاءة يحتاج إلى وقت أقل لإنجاز المهمة، وهو ما ينعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء.

وباتباع هذه النصائح، يمكن للمستخدم تحقيق تنظيف فعال للمنزل مع تقليل استهلاك الطاقة، والحفاظ على أداء المكنسة الكهربائية لفترة أطول، وخفض النفقات الشهرية للكهرباء.

المكنسة الكهربائية توفير الكهرباء استهلاك المكنسة الكهربائية مكنسة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تؤكد استمرار تطوير قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر بمضيق هرمز

صورة ارشيفية

الإفراط في السكر يهدد صحة الدماغ.. تحذيرات من زيادة خطر ألزهايمر وأمراض مزمنة

أرشيفية

خبير: جهود مصر تقود انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد