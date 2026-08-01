مفاجأة مدوية من سامسونج.. هواتف Galaxy Z Fold 8 تسجل إنجازا غير مسبوق

كشف تقرير جديد أن سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold 8، تشهد إقبالا استثنائيا في الطلبات المسبقة، مع توقعات بتجاوز أداء سلسلة Galaxy S26 الرائدة، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بالنسبة لهواتف الشركة القابلة للطي.

ورغم أن سامسونج لم تؤكد هذه الأرقام رسميا، فإن المؤشرات الأولية تعكس اهتماما كبيرا من المستهلكين، إذ تمكنت سلسلة Galaxy Z Fold 8 من تحقيق حجم الطلبات المسبقة نفسه الذي سجلته سلسلة Galaxy Z Fold 7 خلال 15 يومًا، ولكن في غضون 72 ساعة فقط.

أداء يفوق التوقعات

وبحسب المسرب المعروف TheGalox، فإن الطلبات المسبقة على Galaxy Z Fold 8 وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما حققته سلسلة Galaxy Z Fold 7 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن السلسلة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو معادلة أو حتى تجاوز الأرقام القياسية التي حققتها سلسلة Galaxy S26 في الطلبات المسبقة، وهو أمر لم يكن متوقعا حتى داخل سامسونج نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الشركة كانت تتوقع أن يكون Galaxy Z Fold 8 الهاتف الأكثر شعبية ضمن تشكيلتها القابلة للطي، لكنها لم تتوقع هذا المستوى المرتفع من الطلب.

سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold 8

طفرة غير مسبوقة للهواتف القابلة للطي

ووصف المسرب هذا الإقبال بأنه "جنوني"، موضحا أنه كان يتوقع رؤية مثل هذا الزخم مع أول هاتف قابل للطي من آبل، والذي يشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، وليس مع هواتف سامسونج القابلة للطي.

كما أشار إلى أن عام 2026 قد يشهد للمرة الأولى تفوق مبيعات سلسلة Galaxy Z على سلسلة Galaxy Note التاريخية، بعدما كانت الفجوة بينهما ضيقة خلال العام الماضي.

الإطلاق وموعد التوفر

وأعلنت سامسونج الأسبوع الماضي عن هواتف Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra إلى جانب Galaxy Z Flip 8 وساعاتها الذكية الجديدة.

وتتوفر الأجهزة حاليا للحجز المسبق، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 12 أغسطس.