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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة: البداية مبشرة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي ظهر به اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لـ برشلونة، بعد تألقه في المباراة الودية وتسجيله هدفين، مؤكدًا أن ما حققه يمثل إنجازًا يدعو للفخر.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “حضراتكم عارفين يعني إيه لاعب صاعد يلعب مع برشلونة الفريق الأول في مباراة ودية ويسجل هدفين لفريقه؟ والله حاجة تفرح وتشرف، خصوصًا بعد كلام المدرب هانز فليك عليه بعد الماتش وإشادته الكبيرة بيه.”

وأضاف أن حمزة حصل على دفعة معنوية كبيرة، خاصة بعد الاستغناء عن مهاجمين يلعبان في نفس مركزه، وهو ما يمنحه فرصة أكبر لإثبات نفسه خلال الفترة المقبلة.

واختتم شوبير رسالته بتهنئة اللاعب، قائلًا: “مبروك يا حمزة، بس افتكر إن دي لسه بداية المشوار، والسكّة طويلة يا ابن مصر قدامك.. ده إحنا لسه بنقول يا هادي ولسه مكملناش 19 سنة.


قدم حمزة عبد الكريم أداءً مميزًا طوال الدقائق التي شارك فيها، حيث افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين، قبل أن يعود في الدقيقة الستين ليضيف الهدف الثاني، ليقود برشلونة إلى التعادل ويترك انطباعًا قويًا لدى الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك.

الصحافة الإسبانية تحتفي بالمهاجم المصري

أبرزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تألق اللاعب بعنوان يشير إلى أحقيته بحمل القميص رقم تسعة، مؤكدة أن حمزة يفرض نفسه بقوة ضمن خيارات الفريق الأول، في وقت يبحث فيه برشلونة عن مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب استغل كل دقيقة شارك فيها، بعدما فضّل مواصلة التدريبات مع الفريق عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، بدلًا من الحصول على إجازته، وهو ما يعكس طموحه الكبير ورغبته في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول.

إشادة بإمكاناته وشخصيته

كما أكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة قررت شراء عقد اللاعب نهائيًا من الأهلي، بعد قناعة كاملة بامتلاكه موهبة استثنائية قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، وصفت صحيفة «سبورت» المباراة بأنها الليلة الأولى المميزة للمهاجم المصري، مشيرة إلى أنه ترك انطباعًا رائعًا منذ بداية المعسكر الإعدادي، بفضل قوته البدنية، وقدرته على اللعب تحت الضغط، وشجاعته في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

رسالة قوية إلى فليك

وسلطت صحيفتا «ماركا» و«آس» الضوء على الأداء اللافت لعبد الكريم، مؤكدتين أنه تحمل المسؤولية داخل الملعب وقدم نفسه كخيار جاهز في مركز قلب الهجوم. وأشارتا إلى أن هذا التألق يعزز فرص اللاعب في الحصول على مكان داخل التشكيلة الأساسية لبرشلونة مع انطلاق الموسم الجديد، بعدما أثبت امتلاكه الإمكانات اللازمة للمنافسة مع كبار الفريق

الإعلامي أحمد شوبير حمزة عبد الكريم لبرشلونة المدرب هانز فليك الصحافة الإسبانية تحتفي بالمهاجم المصري برشلونة الأهلي

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