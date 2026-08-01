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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لغة الأرقام تنصف حمزة عبد الكريم.. ماذا قدم مهاجم منختب مصر في ظهوره الأول مع برشلونة؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمود أحمد

لم يكن الظهور الأول للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة مجرد مشاركة في مباراة ودية ضمن فترة الإعداد بل تحول إلى إعلان قوي عن ميلاد مهاجم جديد داخل النادي الكتالوني بعدما استغل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا فرصته الأولى بأفضل صورة ممكنة وسجل هدفين في شباك برمنجهام سيتي الإنجليزي ليصبح الاسم الأكثر تداولًا بعد المباراة بين جماهير برشلونة ووسائل الإعلام الإسبانية.

ورغم انتهاء اللقاء بالتعادل (2-2) قبل أن يحسمه الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح فإن الأنظار اتجهت بالكامل نحو المهاجم المصري الذي قدم أوراق اعتماده مبكرًا أمام المدير الفني الألماني هانزي فليك في وقت يواصل فيه برشلونة البحث عن حلول هجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

بداية لا يمكن تجاهلها

قرر هانزي فليك الدفع بحمزة عبد الكريم أساسيًا في المواجهة الودية الثانية للفريق خلال فترة الإعداد بعدما لفت الأنظار في التدريبات عقب انضمامه مباشرة إلى المعسكر عقب مشاركته مع منتخب مصر.

ولم يحتج مهاجم منتخب مصر إلى وقت طويل لإثبات نفسه إذ حصل على ركلة جزاء بعد تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء قبل أن يتولى تنفيذها بنفسه بثقة كبيرة مسجلًا أول أهدافه بقميص الفريق الأول لبرشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني واصل اللاعب ظهوره القوي مستغلًا كرة مرتدة من حارس برمنجهام ليتابعها داخل الشباك مسجلًا هدفه الثاني في المباراة ومؤكدًا امتلاكه أهم صفات المهاجم الصريح وهي التمركز الصحيح واستغلال أنصاف الفرص.

أرقام تكشف قيمة الأداء

بعيدًا عن الثنائية التي خطف بها الأضواء كشفت الأرقام أن حمزة قدم مباراة عالية الكفاءة رغم مشاركته لمدة 62 دقيقة فقط.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" حصل اللاعب على تقييم 8.1 من 10 ليكون من بين أفضل لاعبي المباراة وسجل المهاجم المصري هدفين من محاولتين فقط على المرمى بنسبة نجاح بلغت 100% في التسديدات بين القائمين وهو رقم يعكس الفاعلية الكبيرة التي ظهر بها داخل منطقة الجزاء.

ولمس الكرة 23 مرة ومرر 13 كرة نجح في إيصال 9 منها إلى زملائه بنسبة دقة بلغت 69%.

كما نجح في مراوغته الوحيدة وحصل على خطأ بعد تعرضه للعرقلة بينما خسر الاستحواذ على الكرة في 8 مناسبات وهو أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة مركزه الهجومي.

لم يكتفِ بالتسجيل

ورغم أن مهمة المهاجم الأساسية تتمثل في تسجيل الأهداف فإن حمزة أظهر التزامًا واضحًا بالأدوار الدفاعية التي يطلبها هانزي فليك من مهاجميه.

ونجح اللاعب في تدخل دفاعي كامل كما خاض 9 التحامات أرضية فاز بثلاثة منها إلى جانب تفوقه في 4 صراعات هوائية من أصل 6 وهو ما يعكس حضوره البدني وقدرته على المنافسة أمام مدافعين أكثر خبرة.

في المقابل ارتكب ثلاثة أخطاء خلال المباراة وحصل على بطاقة صفراء بينما نجح لاعبو برمنجهام في تجاوزه مرة واحدة فقط.

إشادة خاصة من هانزي فليك

ولم يخفِ المدير الفني لبرشلونة إعجابه بما قدمه المهاجم المصري مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وشخصية مميزة تؤهله للتطور داخل الفريق الأول.

وقال فليك إن حمزة لاعب متواضع ويتمتع بعقلية جيدة مشيرًا إلى أن أهم ما يميزه هو تمركزه داخل منطقة الجزاء وهي الصفة التي يبحث عنها في المهاجم رقم 9.

وأضاف المدرب الألماني أن اللاعب لا يزال في بداية مشواره لكنه يملك مقومات تسمح له بالتطور بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

كما بعث فليك برسالة غير مباشرة بشأن سوق الانتقالات عندما أكد أن تركيزه ينصب على اللاعبين الموجودين داخل الفريق مشيدًا بالجودة التي يمتلكها اللاعبون الشباب وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرًا على أن تألق حمزة قد يمنحه فرصة حقيقية للاستمرار مع الفريق الأول.

عقلية طموحة

من جانبه أكد حمزة عبد الكريم أن المباراة كانت اختبارًا قويًا أمام فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة لكنه أعرب عن سعادته بما قدمه الفريق خلال اللقاء.

وأوضح المهاجم المصري أن برشلونة يضم مجموعة شابة تتطور من مباراة إلى أخرى مشددًا على أن الانسجام بين اللاعبين يزداد تدريجيًا مع كل مواجهة.

وعن أهدافه خلال الفترة المقبلة أكد اللاعب أن طموحه لا يتوقف عند الثنائية التي سجلها بل يسعى إلى إحراز المزيد من الأهداف وصناعة المزيد من الفرص بقميص برشلونة.

كما وجه رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني قائلاً إنه يتمنى أن يشاهدوا منه مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أن هذه البداية ليست سوى الخطوة الأولى في مشواره.

حمزة عبد الكريم برشلونة النادي الكتالوني برمنجهام سيتي جماهير برشلونة وسائل الإعلام الإسبانية هانزي فليك منتخب مصر

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