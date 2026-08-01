حمزة عبد الكريم يتألق بثنائية ويؤكد طموحه مع برشلونة

أعرب النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن سعادته الكبيرة بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت برشلونة مع برمنجهام سيتي، مؤكدًا أن ما قدمه في اللقاء ليس سوى بداية لما يطمح إلى تحقيقه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد حمزة عبد الكريم أن هدفه الأساسي هو مواصلة التطور من مباراة إلى أخرى، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يواصل الجهاز الفني والجماهير مشاهدة المزيد من مستواه الحقيقي داخل الملعب، سواء من خلال صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف، مشددًا على أنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه في كل مشاركة.

وأوضح اللاعب الشاب أنه يتطلع إلى زيادة مساهماته الهجومية مع الفريق، وأن يكون عنصرًا مؤثرًا في المباريات المقبلة، معبرًا عن رغبته في هز الشباك باستمرار ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

وأشار حمزة إلى أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، وهو ما يجعل عملية الانسجام تحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدًا أن الأداء يتحسن تدريجيًا من مباراة إلى أخرى مع زيادة التفاهم بين اللاعبين داخل أرض الملعب.

وأضاف أن العمل الجماعي وروح الفريق يمثلان العامل الأهم في هذه المرحلة، موضحًا أن الجميع يبذل أقصى ما لديه من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واختتم حمزة عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على التطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في مواصلة تسجيل الأهداف وصناعة الفرص في كل مباراة يخوضها بقميص برشلونة، مشددًا على أن العمل والاجتهاد هما الطريق لتحقيق النجاح وترسيخ مكانته داخل الفريق



