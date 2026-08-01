جامعة الوادي الجديد تعلن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

أعلنت جامعة الوادي الجديد، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة للطلاب المؤجلين من العام السابق، مؤكدة أن التقديم يقتصر على طلاب الثانوية العامة دفعة 2025 فقط.



تفاصيل التقديم للطلاب

وأوضحت الجامعة أن إجراءات التقديم تختلف وفقًا لحالة الطالب، حيث يشترط بالنسبة للطالب المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد الحكومية أو الخاصة تقديم شهادة قيد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، إلى جانب صورتين من شهادة الثانوية العامة، وصورتين شخصيتين، وصورتين من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

وأضافت أنه في حالة الطالب المرشح لإحدى الكليات أو المعاهد ولم يستكمل إجراءات القيد، فيُقبل طلبه بعد تقديم بطاقة ترشيح للإعادة مع إقرار بذلك، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

كما أشارت الجامعة إلى أنه يُسمح للطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق بالتقديم، بشرط تقديم إقرار بعدم التقدم لمكتب التنسيق، مع استكمال المستندات المطلوبة.

وأكدت الجامعة أن استقبال ملفات التقديم يبدأ من الأحد 2 أغسطس وحتى الثلاثاء 4 أغسطس بمقر الإدارة بالمبنى الإداري بطريق الداخلة، على أن تُجرى اختبارات القدرات يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أغسطس بمقر كلية علوم الرياضة بالكيلو 10.

وأوضحت أن قيمة التقدم لاختبارات القدرات تبلغ 1000 جنيه تُسدد مقابل أداء الاختبارات، داعية الطلاب المستوفين للشروط إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان سرعة إنهاء إجراءات التقديم.