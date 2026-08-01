قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال أول جثـ مان لسيدة من تحت أنقاض عقار زفتى المنهار
جامعة الوادي الجديد تعلن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة
حمزة عبد الكريم يتألق بثنائية ويؤكد طموحه مع برشلونة
إيطاليا: زلزال بقوة 4.7 يضرب منطقة تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا
إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارتهم بالرصيف في الدقهلية
مصر تنجح في كسر الجمود.. ماذا بعد اتفاق غزة؟.. البرديسي: التنفيذ هو التحدي الحقيقي
مفتي الجمهورية: للزوجة الذي مات عنها زوجها قبل الدخول كل المهر
تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات
مواصفات شيفروليه بولت EUV 2027 وسعرها عالميًا
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية
إيران تحذر : لدينا خطة لقصف البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعلن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت جامعة الوادي الجديد، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة للطلاب المؤجلين من العام السابق، مؤكدة أن التقديم يقتصر على طلاب الثانوية العامة دفعة 2025 فقط.


تفاصيل التقديم للطلاب 

وأوضحت الجامعة أن إجراءات التقديم تختلف وفقًا لحالة الطالب، حيث يشترط بالنسبة للطالب المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد الحكومية أو الخاصة تقديم شهادة قيد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، إلى جانب صورتين من شهادة الثانوية العامة، وصورتين شخصيتين، وصورتين من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

وأضافت أنه في حالة الطالب المرشح لإحدى الكليات أو المعاهد ولم يستكمل إجراءات القيد، فيُقبل طلبه بعد تقديم بطاقة ترشيح للإعادة مع إقرار بذلك، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

كما أشارت الجامعة إلى أنه يُسمح للطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق بالتقديم، بشرط تقديم إقرار بعدم التقدم لمكتب التنسيق، مع استكمال المستندات المطلوبة.

وأكدت الجامعة أن استقبال ملفات التقديم يبدأ من الأحد 2 أغسطس وحتى الثلاثاء 4 أغسطس بمقر الإدارة بالمبنى الإداري بطريق الداخلة، على أن تُجرى اختبارات القدرات يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أغسطس بمقر كلية علوم الرياضة بالكيلو 10.

وأوضحت أن قيمة التقدم لاختبارات القدرات تبلغ 1000 جنيه تُسدد مقابل أداء الاختبارات، داعية الطلاب المستوفين للشروط إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان سرعة إنهاء إجراءات التقديم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

التكييف

خطأ بسيط يرفع فاتورة الكهرباء.. مسافة تضاعف كفاءة المكيف المتنقل

درجات

القبة الحرارية تحكم قبضتها على الشرق الأوسط.. موعد الموجة اللاهبة| تلامس 50 درجة مئوية

رئيس الفيفا

أزمة تهز كرة القدم العالمية.. هل يقود صدام إنفانتينو وأوروبا إلى مقاطعة كأس العالم؟

بالصور

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
علامات تدل على تلف الشعر بسبب الحرارة.. 10 مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بوقتك ولا تتعجل القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد