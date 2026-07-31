5500 طالب يؤدون امتحانات "الدور الثانى" للدبلومات الفنية بأسوان غدا

أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات "الدور الثاني" التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ١ أغسطس وتنتهى الثلاثاء ١١ اغسطس، وفق الجداول التى اعتمدتها وأعلنتها الوزارة، وقد تم تشكيل لجان متابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف ربيع أبو يوسف بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات "الدور الثاني" بلغ 5 آلاف و 375 طالب وطالبة موزعين على 9 لجان بواقع (لجنتان بإدارة أسوان - 4 لجان بإدارة كوم امبو - 3 لجان بإدارة إدفو) وتنوعت اللجان مابين زراعي وصناعي وتجارى و مزدوج ومهني.

وفى السياق ذاته أوضح وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الإستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 6 إستراحة بواقع ( 3 إستراحة رجال - 3 إستراحات سيدات).

إمتحانات

وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة بمشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التى تضمن إقامة كريمة للسادة المنتدبين. كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٣ خطوط توزيع لإدارات (أسوان - كوم أمبو - إدفو)، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، وحظر حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية سواء للطلاب أو العاملين باللحان، والإلتزام بتطبيق القانون رقم "205 " لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.