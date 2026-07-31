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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للاطمئنان على سير العمل.. محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمستشفى النيل التخصصي بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين وفقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى يتم تطبيقها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية.

جاء ذلك بحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية والصحية المعنية، حيث حرص المحافظ على تفقد مختلف أقسام المستشفى والعيادات الخارجية، ومتابعة سير العمل، والاستماع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تطوير الخدمات والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تفعيل الدور المنوط بقسم رضا المنتفعين، وتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمترددين على المستشفى، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات تلقى الخدمة فى أسرع وقت، بما يسهم فى رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الأداء.

متابعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية

وفى ذات السياق، اطمأن محافظ أسوان على انتظام تشغيل جهاز الأشعة المقطعية داخل مستشفى النيل التخصصى، بما يسهم فى توفير الخدمة الطبية بالجودة والكفاءة المطلوبة، وذلك فى إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، بهدف دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتوفير الخدمات التشخيصية المتقدمة داخل المستشفى.

الارتقاء بالمنظومة الصحية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشدداً على أهمية حسن معاملة المترددين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، والعمل على التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية بما يحقق أهداف الدولة فى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

تعكس هذه الجولة الميدانية حرص محافظة أسوان على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية، مع تعزيز التواصل مع المواطنين، والتأكد من توفير أحدث الخدمات التشخيصية والعلاجية، بما يدعم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، ويحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأهالى المحافظة.

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