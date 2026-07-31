قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يحذر من فوضى السوشيال ميديا ويطالب بقانون رادع لحماية المجتمع
بسمة وهبة : جروبات كشف الخيانة تعتمد على تصويت غريب للتشهير بالرجال
بقوة 830 حصانًا.. هامر GMC X3 بمحركات كهربائية
الأردن يرحب باتفاق تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام في غزة
ترامب ينفي التفاوض مع رئيس فيفا بشأن أي صفقة
بسمة وهبة: جروبات كشف الرجالة الخاينة معمولة للتشهير وخراب البيوت
إسبانيا : عودة 48 ألف متسلل من سبتة إلى المغرب
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة
الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة
السعودية ترحب بإعلان ترامب بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق وتدعو إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها
شاهد 7 سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد حريق هائل بمصنع أثاث في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينفي التفاوض مع رئيس فيفا بشأن أي صفقة

ترامب وانفانتينو
ترامب وانفانتينو
القسم الخارجي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد أجرى أي محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن إبرام صفقة، مؤكدًا أنه لم يتحدث معه مطلقًا في هذا الشأن.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إنه لم يدخل في أي مفاوضات أو ترتيبات مع رئيس «فيفا» تتعلق بصفقة، نافيًا بذلك ما أثير من تقارير أو تكهنات حول وجود اتفاق بين الجانبين.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الاهتمام بالعلاقة بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصًا مع استضافة الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026، وما يرافق البطولة من ملفات سياسية واقتصادية وتنظيمية.

ويُعد إنفانتينو من أبرز المسؤولين الرياضيين الذين تربطهم علاقات مع ترامب، وسبق أن ظهر إلى جانبه في مناسبات مرتبطة بكأس العالم، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد، وفق التصريحات المتداولة، عدم وجود أي صفقة جرى التفاوض بشأنها مع رئيس «فيفا».

ويأتي النفي في وقت تحظى فيه الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2026 باهتمام واسع، وسط متابعة للملفات المتعلقة بالتنظيم والأمن وحركة الجماهير والتنسيق بين الدول المضيفة والاتحاد الدولي لكرة القدم.

دونالد ترامب فيفا صفقة الإدارة الأمريكية تنظيم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 48.431 مليار جنيه.. تفاصيل

صندوق النقد

الإثنين المقبل.. مصر تتسلم 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

صورة تعبيرية

ممفيس للأدوية تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي

بالصور

وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

هل تعاني من الكوابيس المتكررة أثناء النوم؟.. بعض الأدوية السبب

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد