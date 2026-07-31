ترامب ينفي التفاوض مع رئيس فيفا بشأن أي صفقة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد أجرى أي محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن إبرام صفقة، مؤكدًا أنه لم يتحدث معه مطلقًا في هذا الشأن.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إنه لم يدخل في أي مفاوضات أو ترتيبات مع رئيس «فيفا» تتعلق بصفقة، نافيًا بذلك ما أثير من تقارير أو تكهنات حول وجود اتفاق بين الجانبين.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الاهتمام بالعلاقة بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصًا مع استضافة الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026، وما يرافق البطولة من ملفات سياسية واقتصادية وتنظيمية.

ويُعد إنفانتينو من أبرز المسؤولين الرياضيين الذين تربطهم علاقات مع ترامب، وسبق أن ظهر إلى جانبه في مناسبات مرتبطة بكأس العالم، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد، وفق التصريحات المتداولة، عدم وجود أي صفقة جرى التفاوض بشأنها مع رئيس «فيفا».

ويأتي النفي في وقت تحظى فيه الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2026 باهتمام واسع، وسط متابعة للملفات المتعلقة بالتنظيم والأمن وحركة الجماهير والتنسيق بين الدول المضيفة والاتحاد الدولي لكرة القدم.