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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مدينة السادات تحصد ثلاث جوائز في نهائيات Enactus Egypt

طلاب جامعة السادات
طلاب جامعة السادات
مروة فاضل

حققت جامعة مدينة السادات إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بعدما تألق فريق Enactus جامعة مدينة السادات في منافسات National Competition of Enactus Egypt على مستوى الجامعات المصرية، والتي أقيمت بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بمدينة نصر، بمشاركة نخبة من الفرق الطلابية بمختلف الجامعات المصرية.

وحقق فريق Enactus جامعة مدينة السادات ثلاثة إنجازات بارزة، بتتويج الطالبة شمس محمود بلقب أفضل Team President على مستوى الجامعات المصرية، تقديرًا لتميزها في القيادة وإدارة الفريق، كما فاز الفريق بالمركز الأول في Orascom Construction Thematic Competition on Innovation عن مشروعهم الإبتكاري"كيميت" ذي الأثر التنموي والمجتمعي، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في Hyde Park Developments Special Competition on Smart Scape للمشروعات المتميزة في مجالات المدن الذكية والتطوير العمراني المستدام.

كما شهدت فعاليات المسابقة تكريم فريق جامعة مدينة السادات ومنح الجامعة درعاً تقديراً للأداء المتميز الذي قدمه خلال المنافسات، بما يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وإعداد طلاب قادرين على المنافسة وتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، وإشراف الدكتورة منى النعا، مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة ولاء الزناري، مدير مركز الرياده للإبداع والابتكار.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، أن النتائج التي حققها فريق Enactus تجسد نجاح استراتيجية الجامعة في دعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تنمية قدرات طلابها على رأس أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى النعا، مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار، أن ما حققه الفريق يعكس حجم الجهد المبذول وروح العمل الجماعي والإصرار على التميز، مشيرة إلى أن مركز الريادة للإبداع والابتكار يواصل تنفيذ برامجه الداعمة للطلاب، وصقل مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال، بما يمكنهم من المنافسة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وتتقدم جامعة مدينة السادات بخالص التهنئة إلى فريق Enactus والطلاب الفائزين، مؤكدة استمرارها في دعم الموهوبين والمبدعين، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب توجهات الدولة في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة السادات السادات الابتكار وريادة الأعمال مشروعات فوز

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