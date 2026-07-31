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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية ضبط كيان مخالف بالسادات والتحفظ على 55 طن سمسم وملح طعام مجهول المصدر| صور

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

 شنت الإدارة العامة للرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية بالتعاون مع الوحدة المحلية حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المنطقة الصناعية بمركز السادات أسفرت عن ضبط كيان مخالف لإنتاج الطحينة مستخدماً مواد مجهولة المصدر.

 أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، تضمنت 45 طن سمسم، و10 أطنان ملح طعام، و2000 عبوة تعبئة فارغة، و10 آلاف ملصق (استيكر) مدون عليها علامات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى 5000 كرتونة تعبئة و60 كرتونة منتج نهائي معدة للتداول ، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة داخل المنشأة، والتي تضمنت 16 ماكينة تحميص، و3 مطاحن تستخدم في عمليات الإنتاج، وماكينة تقشير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

 وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

محافظة المنوفية المنوفية تموين حملات تموينية السادات

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