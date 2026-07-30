بنسبة نجاح 94.48%.. جامعة المنوفية تعتمد نتيجة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعي 2025/2026، مقدماً التهنئة للخريجين وأسرهم، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية، مؤكداً أن الجامعة تواصل دعمها للبرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، في إطار استراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة التعليم والتدريب العملي.

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد طلاب الفرقة الرابعة بلغ 1050 طالباً وطالبة، حضر منهم جميع الطلاب، وبلغ عدد الناجحين 992 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 94.48%

ومن جانبه، هنأ الدكتور ياسر رماح، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الطلاب الناجحين، متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية وخدمة المنظومة الصحية.

واشار الي أن نسب النجاح بشعب الكلية

جاءت على النحو التالي:

تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي: 94.35%.

تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية: 86.76%.

تكنولوجيا الرعاية التنفسية: 91.16%.

تكنولوجيا المختبرات الطبية: 97.48%.

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 99.26%.

تكنولوجيا البصريات: 100%.

وأكدت إدارة الكلية استمرارها في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، تماشياً مع رؤية جامعة المنوفية في إعداد كوادر صحية متميزة.