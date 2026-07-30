جامعة المنوفية تؤسس شركة متخصصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة المنوفية الموافقة على تأسيس شركة "البراق للاستشارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، لتكون شركة مملوكة بالكامل للجامعة، في خطوة تعزز دور الجامعات في تقديم الحلول والاستشارات التكنولوجية المتقدمة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات واستشارات متخصصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير التطبيقات الذكية، وإعداد الدراسات الفنية، وتقديم البرامج التدريبية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء الاقتصاد الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي تأسيس الشركة ضمن إستراتيجية جامعة المنوفية للتوسع في إنشاء الشركات المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية، وتعزيز مواردها الذاتية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية، بما يعزز دور الجامعة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.