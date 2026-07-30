بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع وشهر يوليو، اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 14.97 نقطة بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8756.68 نقطة، إذ جرى تداول نحو 202 مليون سهم عبر 14 ألفاً و520 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 72.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 27.43 نقطة بما نسبته 0.31% ليصل إلى مستوى 8736.56 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 94 مليون سهم من خلال 5888 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 17.5 مليون دينار كويتي.

وسجّل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا بنحو 24.78 نقطة بما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 9215.48 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 107 ملايين سهم عبر 8632 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 54.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 47.11 نقطة بما نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 10059.39 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 81 مليون سهم عبر 4674 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.3 مليون دينار كويتي.