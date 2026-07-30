قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم

أنشيلوتي
أنشيلوتي
منتصر الرفاعي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يتصدّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم بعد ما بلغ راتبه السنوي 10 ملايين يورو، ليبتعد بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

أنشيلوتي في القمة

يواصل المدرب الإيطالي تعزيز مكانته كأحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية حيث يتقاضى 10 ملايين يورو سنويا مع منتخب البرازيل، ليحتل المركز الأول في قائمة أعلى مدربي المنتخبات من حيث الراتب.

كلوب واصيفا

ويأتي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في المركز الثاني براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو ليواصل حضوره بين أعلى المدربين أجرًا على الساحة الدولية.

بوتشيتينو في المركز الثالث

واحتل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث في القائمة، بعدما بلغ راتبه السنوي 6 ملايين يورو.

زيدان ضمن الكبار

وجاء الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المركز الرابع حيث يتقاضى 5.4 ملايين يورو سنويا ليكمل قائمة أبرز المدربين الأعلى أجرا بين المنتخبات الوطنية.

ترتيب أعلى مدربي المنتخبات أجرا

- كارلو أنشيلوتي (البرازيل): 10 ملايين يورو سنويًا.

- يورجن كلوب (ألمانيا): 7 ملايين يورو سنويًا.

- ماوريسيو بوتشيتينو (الولايات المتحدة): 6 ملايين يورو سنويًا.

- زين الدين زيدان (فرنسا): 5.4 ملايين يورو سنويا.

وتعكس هذه الرواتب حجم الثقة التي تمنحها الاتحادات الوطنية للمدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في ظل تطلعها لتحقيق النجاحات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.

ترتيب أعلى مدربي المنتخبات أجرا أنشيلوتي منتخب البرازيل يورجن كلوب منتخب ألمانيا بوتشيتينو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية زين الدين زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصة سيدنا الخضر تكشف أنواع الأقدار

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: القرآن سر نجاح المتفوقين.. ولا تجعلوا نتيجة الثانوية نهاية العالم

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام (١٤٤٨هـ / ٢٠٢٧م)

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد