أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم

يتصدّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم بعد ما بلغ راتبه السنوي 10 ملايين يورو، ليبتعد بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

أنشيلوتي في القمة

يواصل المدرب الإيطالي تعزيز مكانته كأحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية حيث يتقاضى 10 ملايين يورو سنويا مع منتخب البرازيل، ليحتل المركز الأول في قائمة أعلى مدربي المنتخبات من حيث الراتب.

كلوب واصيفا

ويأتي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في المركز الثاني براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو ليواصل حضوره بين أعلى المدربين أجرًا على الساحة الدولية.

بوتشيتينو في المركز الثالث

واحتل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث في القائمة، بعدما بلغ راتبه السنوي 6 ملايين يورو.

زيدان ضمن الكبار

وجاء الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المركز الرابع حيث يتقاضى 5.4 ملايين يورو سنويا ليكمل قائمة أبرز المدربين الأعلى أجرا بين المنتخبات الوطنية.

ترتيب أعلى مدربي المنتخبات أجرا

- كارلو أنشيلوتي (البرازيل): 10 ملايين يورو سنويًا.

- يورجن كلوب (ألمانيا): 7 ملايين يورو سنويًا.

- ماوريسيو بوتشيتينو (الولايات المتحدة): 6 ملايين يورو سنويًا.

- زين الدين زيدان (فرنسا): 5.4 ملايين يورو سنويا.

وتعكس هذه الرواتب حجم الثقة التي تمنحها الاتحادات الوطنية للمدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في ظل تطلعها لتحقيق النجاحات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.