الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو

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اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم /الخميس/، قرارا بتعديل آلية دعم أوكرانيا وخطة دعم أوكرانيا المرتبطة بها، وتعكس هذه التعديلات تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو لعام 2026، مقدما من خلال قرض دعم أوكرانيا، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في فبراير الماضي.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى تحديد خطة دعم أوكرانيا وهي خارطة طريق لإصلاحات طموحة يتعين على أوكرانيا تنفيذها قبل صرف أي مبالغ بموجب الآلية.

ووفقا لمقترح المفوضية الأوروبية، فإن خطة دعم أوكرانيا المعدلة تتضمن خطوات إصلاحية إضافية، تشمل إصلاحات في مجال سيادة القانون ومكافحة الفساد.

ويوفر مرفق دعم أوكرانيا، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، تمويلا مستقرا يزيد عن 50 مليار يورو، على شكل منح وقروض؛ لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ، صرف مرفق دعم أوكرانيا بالفعل 6 مليارات يورو كتمويل مؤقت، و1.89 مليار يورو كتمويل مُسبق، وسبع دفعات بلغ مجموعها حوالي 21.6 مليار يورو.