محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد

قدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية التهنئة للواء عبد الحليم إسماعيل فايد على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية - مديراً لأمن المنوفية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية لمدير أمن المنوفية الجديد متمنياً له دوام التوفيق ، كما قدم الشكر للواء علاء الدين الجاحر على ما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة عمله بالمحافظة، ومؤكداً على التعاون والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق تطلعات المواطنين ، مشيدًا بالدور الوطني البارز الذي يقوم به رجال الشرطة في فرض الانضباط وتطبيق القانون وصون أمن واستقرار المجتمع وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشهد اللقاء بحث ومناقشة آليات التعاون وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أعرب مدير أمن المنوفية الجديد عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط الأمني بكافة أرجاء المحافظة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ومؤكدا على التعاون الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.