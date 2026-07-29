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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يقدم التهنئة للخامس على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"

محافظ المنوفية يقدم التهنئة للخامس على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"
محافظ المنوفية يقدم التهنئة للخامس على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

هنأ محافظ المنوفية عمرو الغريب، الطالب محمد ياسر علي مرعي، من مدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة ببركة السبع؛ لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات) في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأشاد المحافظ - في بيان اليوم / الأربعاء / - بالتفوق العلمي الذي حققه الطالب، مؤكدا أنه يعد مصدر فخر لمحافظة المنوفية، ويعكس تميز أبنائها وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة، وتمنى له دوام التوفيق في مرحلته الجامعية المقبلة.

من جانبه، أعرب الطالب محمد مرعي عن سعادته بهذا التفوق، مشيرا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن الحفاظ على الصلاة وطاعة الوالدين كانا سر نجاحه، وأنه لم يكن يتوقع إدراج اسمه ضمن قوائم الأوائل رغم ثقته في حصد مجموع مرتفع يخدم طموحه في الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف "مرعي" أن تنظيم الوقت والانتظام في المذاكرة اليومية بمعدل 4 ساعات كان أكثر أهمية من زيادة عدد الساعات، موجها النصيحة لطلاب المراحل المقبلة بالتركيز في الشرح وحل الواجبات دون إرهاق أنفسهم بمجهود زائد.

محافظ المنوفية عمرو الغريب الطالب محمد ياسر علي مرعي من مدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة ببركة السبع المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية رياضيات امتحانات الشهادة الثانوية العامة

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