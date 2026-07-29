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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تكشف عن اسم ميني ألبومها الجديد "دي روحي" وموعد طرحه

أنغام
أنغام
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الفنانة أنغام عن اسم ميني ألبومها الجديد، والذي يحمل عنوان "دي روحي"، معلنة موعد طرحه رسميًا لجمهورها.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر الألبوم، وعلقت قائلة: "انتظروا ميني ألبوم دي روحي غدًا الساعة 6 مساءً".

ومن المقرر أن يتضمن الميني ألبوم الجديد مجموعة من الأغاني التي تقدمها أنغام خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين جمهورها لمعرفة تفاصيل العمل والأغاني التي يضمها.

ويأتي طرح "دي روحي" ضمن الأعمال الفنية الجديدة التي تستعد أنغام لتقديمها خلال موسم الصيف، بعد نجاح عدد من أعمالها الغنائية التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

جدير بالذكر أن أنغام أحيت حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية التى لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وقدمت خلال الحفل أغنية «بلدى التاريخ»، إلى جانب عدد من أشهر الأغانى الوطنية، من بينها: «يا أغلى اسم فى الوجود»، و«مصر عادت»، و«على الربابة»، فى أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالوطن.

الفنانة أنغام أنغام عنوان دي روحي حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة الفنانة أنغام عن اسم ميني ألبومها الجديد

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