أنغام تشوّق جمهورها لأغنية «بعدك وجع».. وموعد الطرح يقترب



أثارت الفنانة أنغام حماس جمهورها بعد الكشف عن البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان «بعدك وجع»، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشاركت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو قصيرًا من الأغنية، دون الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بالكلمات أو فريق العمل، واكتفت بالتعليق: «بعدك وجع.. قريبًا»، ما زاد من ترقب جمهورها لصدور الأغنية كاملة



وتأتى «بعدك وجع» ضمن سلسلة من الأعمال الجديدة التى تستعد أنغام لإطلاقها، بعدما كشفت مؤخرا أيضا عن برومو أغنية أخرى بعنوان «دى روحي»، مؤكدة أنها ستكون متاحة للجمهور قريبا.



يُذكر أن أنغام كانت أحيت حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية التى لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وقدمت خلال الحفل أغنية «بلدى التاريخ»، إلى جانب عدد من أشهر الأغانى الوطنية، من بينها: «يا أغلى اسم فى الوجود»، و«مصر عادت»، و«على الربابة»، فى أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالوطن.





