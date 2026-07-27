قريبا.. أنغام تشوق جمهورها لأغنية دي روحي

روجت الفنانة أنغام لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان «دى روحي»، والمقرر طرحها قريبًا ضمن أغانى موسم صيف 2026.

وشاركت أنغام، عبر حسابها الرسمى على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو تضمن موسيقى مقدمة الأغنية، دون الكشف عن كلماتها أو أسماء صناعها، وعلقت : "دى روحى.. قريبًا".

جدير بالذكر أن أنغام أحيت حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية التى لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وقدمت خلال الحفل أغنية «بلدى التاريخ»، إلى جانب عدد من أشهر الأغانى الوطنية، من بينها: «يا أغلى اسم فى الوجود»، و«مصر عادت»، و«على الربابة»، فى أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالوطن.