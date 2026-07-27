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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير الفيوم يشهد محاضرة توعوية عن الأمن القومي المصري

ندوة تدريبية
ندوة تدريبية
المحافظات

​تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، شهد اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، المحاضرة التوعوية عن الأمن القومي المصري، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 170".

​جاء ذلك بحضور، العميد أ.ح طارق الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد سعد، من قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.

و​قدم اللواء أ.ح د. أيمن جبريل، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال المحاضرة، رؤية تحليلية متكاملة لأبعاد الأمن القومي المصري والتحديات المعاصرة، موضحاً ​أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي، والخصائص الفريدة لموقع جمهورية مصر العربية وما يفرضه هذا الموقع من أبعاد جيوستراتيجية وتحديات إقليمية ودولية متسارعة.

كما تم التطرق ​إلى مفهوم فجوة الأداء التنموي، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وتحقيق رفاهية المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية ومحدودية الموارد، كما تم تناول مفهومي ​"الكفاءة" و"الفعالية المؤسسية"، وتسليط الضوء على آليات تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، مع التفريق بين مفهوم "الكفاءة" والذي يعني حسن استغلال الموارد، ومفهوم "الفعالية" والذي يعني القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، مع التأكيد على أهمية المواءمة بين الاحتياجات والأولويات.

كما تناولت المحاضرة؛​ التحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجه الدولة، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي؛ مخاطر التفكيك الداخلي، والحفاظ على بقاء الدولة ومقدراتها، فضلاً عن مواجهة الاختراقات الخارجية وتأثيراتها المحتملة على الحدود والأمن القومي. وتم التأكيد على أهمية دور جميع المؤسسات في رفع الوعي المجتمعي، وتضافر جهود كافة أجهزة الدولة والقطاعات التنفيذية لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين لدعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، فضلاً عن دور الإدارة المحلية في إدارة الموارد بكفاءة وفعالية في أوقات الأزمات.

محافظ الفيوم الأمن القومي المصري محاضرة

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