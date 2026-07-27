وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل يوفر 6 آلاف فرصة عمل

افتتح حسن رداد وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى القومي للتشغيل، الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع محافظة الشرقية وجامعة الزقازيق وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة 55 شركة من شركات القطاع الخاصة في 5 محافظات، لتوفير أكثر من 6000 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات، لخدمة أبناء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية.

وأجرى وزير العمل حسن رداد حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات المشاركة والشباب المتقدمين للحصول على فرص العمل، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة التشغيل، وحث الشركات على الاستمرار في التوسع في توفير فرص عمل لائقة، وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة على زيادة الإنتاج... كما دعا الشباب إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة وبرامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة لتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، باعتبارهم القوة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الوزارة ستواصل التنسيق مع شركائها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.

وأكد وزير العمل حسن رداد، أن الملتقى يمثل بداية عملية لدخول خطة التشغيل التكاملي بين المحافظات حيز التنفيذ، باعتبارها أحد المحاور الجديدة التي تتبناها الوزارة لتعظيم الاستفادة من فرص العمل المتاحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي، بما يحقق التكامل بين المحافظات، ويتيح للشباب فرصًا أكبر للالتحاق بسوق العمل، وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة الاستثمارات القائمة بها...وأوضح الوزير أن وزارة العمل تنفذ رؤية الدولة، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، باعتبار التشغيل أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في التدريب المهني، وتأهيل الكوادر البشرية، وربطها باحتياجات سوق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل... وأشار الوزير إلى أن الملتقى يجسد نموذجًا متطورًا للتعاون بين الحكومة والجامعات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يحقق الربط المباشر بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويعزز من فرص التوظيف، ويدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة..

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن استضافة المحافظة لهذا الملتقى القومي تعكس مكانتها كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة العمل وكافة الشركاء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

..أكد رئيس جامعة الزقازيق الاستاذ الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تتبنى رؤية تقوم على ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التدريب العملي، والتوسع في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص...هذا وقد أشار رئيس الجامعة إلى أن استضافة الجامعة للملتقى القومي للتشغيل تأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي في دعم طلابها وخريجيها، وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين مؤسسات الإنتاج، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارة والمعرفة والقدرة على المنافسة في سوق العمل.

..وشهد الملتقى إقبالًا كبيرًا من الشباب الباحثين عن العمل، حيث أتيحت لهم الفرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي الشركات، والتعرف على الوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها، في مختلف القطاعات، بما يعكس نجاح الدولة في بناء جسور مباشرة بين طالبي العمل ومؤسسات الإنتاج، وترسيخ مفهوم التشغيل كأحد أهم محاور التنمية الشاملة.