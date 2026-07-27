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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة عاجلة لحل أزمة "خليج مستكة" بسرابيوم وتوفير معدات التطهير

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

في استجابة سريعة لشكوى المزارعين، نجحت جهود النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع الدكتور علي الروبي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالإسماعيلية ورئيس المنطقة، في اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة عدم تطهير "خليج مستكة" بطريق أبو سميحة بقرية سرابيوم، التي كانت تؤثر على وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.

جاء التحرك عقب اللقاء الذي عقده النائب مع أهالي عزبة حمادة أبو ناصر، الجمعة الماضية، حيث استمع إلى مطالبهم وشكواهم، وكان على رأسها أزمة الخليج وما تسببت فيه من معاناة للمزارعين.

وعلى الفور، توجه وفد من مكتب النائب ضم المهندس أحمد سعيد هيبة، والحاج معروف أبو سليم، والكابتن إسماعيل النجار، برفقة عدد من الأهالي إلى مكتب الدكتور علي الروبي، لعرض تفاصيل المشكلة ومناقشة سبل حلها.

واستمع وكيل وزارة الري إلى شكوى المواطنين، وأصدر تعليماته الفورية بسرعة الدفع بحفار ومعدات التطهير اللازمة، والبدء في أعمال تطهير خليج مستكة، بما يضمن انتظام وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية وتخفيف الأعباء عن المزارعين بالمنطقة.

من جانبه، أعرب النائب سيد عبد الجليل عن خالص شكره وتقديره للدكتور علي الروبي وقيادات وزارة الموارد المائية والري بالإسماعيلية، مثمنًا سرعة الاستجابة والتعاون الإيجابي مع مطالب المواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل الميداني والعمل على حل المشكلات التي تواجه الأهالي، خاصة ما يتعلق بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين.

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