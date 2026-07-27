صحة الإسماعيلية: غلق 29 منشأة غذائية وتحرير 131 محضر مخالفات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ١٣٥ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، وأسفرت الحملة عن إعدام ١٣٥ كيلو أغذية و١٦ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ١٣١ محضر مخالفات تنوعت بين ٥٦ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٥ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٢٩ منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.