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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انسحاب بيرلو.. كونتي ومانشيني يتصدران سباق تدريب منتخب إيطاليا

مانشيني - كونتي
مانشيني - كونتي
إسراء أشرف

أصبح سباق خلافة المدير الفني لمنتخب إيطاليا أكثر وضوحًا، بعدما تقلصت قائمة المرشحين إلى اسمين بارزين، هما أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، عقب انسحاب أندريا بيرلو من المنافسة على قيادة "الآتزوري".

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، يستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لحسم ملف المدرب الجديد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الثلاثاء، في ظل خروج بيرلو رسميًا من الحسابات.

جاء قرار بيرلو بعد الجدل الذي أثير حول علاقاته التجارية مع شركة المراهنات الروسية "فونبيت"، وهو ما دفعه للإعلان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" انسحابه من سباق تدريب المنتخب.

في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن باولو مالديني وليوناردو، اللذين يشغلان منصبين إداريين داخل المنتخب، يفكران في تقديم استقالتيهما، بعدما كانا من أبرز الداعمين لترشيح بيرلو.

ويبذل الاتحاد الإيطالي محاولات لإقناع الثنائي بالاستمرار، بالتزامن مع المفاضلة بين كونتي ومانشيني لتولي المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد أنطونيو كونتي أحد أبرز الأسماء المطروحة بفضل خبرته الكبيرة وسجله الحافل بالبطولات، بينما يحظى روبرتو مانشيني بدعم داخل الاتحاد، في ظل نجاحاته السابقة مع المنتخب الإيطالي واعتماده على أسلوب هجومي وتطوير المواهب الشابة.

وسبق لمانشيني قيادة منتخب إيطاليا بين عامي 2018 و2023، قبل انتقاله لتدريب المنتخب السعودي، فيما تولى كونتي تدريب "الآتزوري" خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

أندريا بيرلو بيرلو مانشيني كونتي منتخب إيطاليا إيطاليا

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