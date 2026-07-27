برونزية عالمية لمحمد عامر في بطولة العالم للكبار لسلاح السيف بهونج كونج

حقق البطل المصري محمد عامر أول ميدالية للبعثة المصرية في بطولة العالم للكبار لسلاح السيف، بعدما توج بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي، خلال البطولة المقامة في هونج كونج خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري.

جاء تتويج عامر بالبرونزية عقب وصوله إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الكوري الجنوبي جيونجدونج دو بنتيجة 15-12، ليكتفي بالمركز الثالث ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل السلاح المصري.

واستهل محمد عامر مشواره في البطولة بأداء قوي في دور المجموعات، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل هزيمتين، ليواصل طريقه بنجاح في الأدوار الإقصائية.

وفاز في الدور التمهيدي (128) على لاعب سنغافورة بنتيجة 15-4، ثم تجاوز لاعب أذربيجان في الدور التمهيدي (64) بنتيجة 15-13.

وفي الأدوار الرئيسية، تفوق على المجري رابب كريستان بنتيجة 15-11، قبل أن يكتسح الكوري الجنوبي هيجون هوانج بنتيجة 15-5 في دور الـ32.

وواصل البطل المصري تألقه بالفوز على الإيراني علي باكدمان بنتيجة 15-6 في دور الـ16، ثم حسم مواجهة ربع النهائي أمام المجري آرون زالاجي بنتيجة 15-14، ليضمن ميدالية عالمية قبل أن يختتم مشواره بالبرونزية بعد خسارته في نصف النهائي.