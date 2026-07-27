للحفاظ على الوجه الحضاري.. الجيزة تطلق حملة لغسيل وتطهير التماثيل والميادين الكبرى| صور

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة موسعة لأعمال النظافة والتطهير والغسيل لعدد من التماثيل والميادين الشهيرة بنطاق أحياء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الحملة الدفع بفرق الغسيل المتخصصة مدعومة بسيارات "النافوري" وأطقم عمال النظافة، لتنظيف وغسيل تمثال نهضة مصر بشارع النهضة التابع لحي جنوب الجيزة، وتمثال عميد الأدب العربي طه حسين بميدان الجلاء في حي الدقي، وأخيرا تمثال الأديب العالمي نجيب محفوظ بميدان سفنكس في حي العجوزة.

وتم رفع كفاءة النظافة والغسيل بشارع ترسا في حي الطالبية، وتمت المتابعة وجميغ الأعمال الميدانية بحضور وليد كشيك، نائب رئيس الهيئة.

تأتي هذه الجهود ضمن برنامج دوري تستهدفه المحافظة لغسيل وصيانة التماثيل والميادين العامة لضمان ظهورها بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية والثقافية لمحافظة الجيزة.