الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة الدراسات الأمريكية بالقاهرة

شاركت جيسيكا دانسيل، القائمة بأعمال مسؤول الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية، اليوم "الاثنين" فى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة الدراسات الأمريكية، الذى يعد ثمرة شراكة بين السفارة الأمريكية ومركز الأمير الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكية (CASAR) التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهنأت دانسيل - خلال الحفل الذي حضره مدير المركز، البروفيسور مارك ديتز- 20 خريجاً مصرياً متميزاً أتموا برنامجاً مكثفاً استمر ستة أشهر، ركز على التاريخ والثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم في الولايات المتحدة.

ونقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان لها اليوم عن دانسيل قولها إن هذا البرنامج يعد نموذجاً للشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تدفع عجلة الابتكار وتخلق فرصاً اقتصادية في كلا البلدين، مضيفة انه ومن خلال تزويد الشباب المصري الموهوب بفهم أعمق للمجتمع الأمريكي، فإننا نعزز الروابط الوثيقة ونبني تعاوناً سيعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة ومصر لأجيال قادمة.

وذكرت السفارة أن برنامج شهادة الدراسات الأمريكية -وهو برنامج لا يمنح درجة أكاديمية- قد انطلق في يناير 2026، ليمنح الخريجين المصريين المتميزين حديثاً فرصة استكشاف المجتمع الأمريكي من خلال المحاضرات والندوات ودراسات الحالة.

ويعكس البرنامج الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر من خلال إعداد الجيل القادم من القادة للعمل في مجالات الشؤون الدولية، والأعمال، والأوساط الأكاديمية، والخدمة العامة، وغيرها من المجالات.

واستناداً إلى نجاح الدفعة الأولى، بدأت دفعة ثانية في يوليو 2026.