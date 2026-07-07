قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله تفتح النار على أنغام بسبب لقب صوت مصر

أنغام
أنغام
أحمد إبراهيم

فتحت الناقدة ماجدة خير الله النار على الفنانة أنغام بسبب لقب «صوت مصر» حيث ترى أن  مؤكدة أن الفنانة الراحلة شادية هى الأحق بهذا اللقب، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت ماجدة خير الله: «أنغام مموّتة نفسها عشان يتقال عليها صوت مصر، لكن كل محاولاتها بتذهب أدراج الرياح، وتظل صوت مصر بدون منازع هى شادية، فلتبحث أنغام عن لقب يناسبها».

حفل أنغام

من ناحية أخرى كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل ما حدث في حفل المطربة أنغام على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة.

وشاركت الحديدي،  فيديو من الحفل ، عبر حسابها على إنستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة: "أول مرة أحضر حفلة جماهيرية لأنغام.. حشد ضخم في الأرينا بالتجمع الخامس وصل إلى حوالي١٠ آلاف من الجماهير.. أطلت أنغام بفستان أصفر أنيق وبعد أغنيتين توقف الحفل وانسحبت أنغام من على المسرح".

وأضافت :"كان هناك هرج وسط الجماهير لكن لم يكن واضحا لنا ماذا حدث، وعلمنا بعد ذلك أن جزءا من المدرجات المخصصة للجمهور قد سقط وحفاظا على السلامة توقف الحفل حتى تم نقل الجمهور إلى مكان آخر.. لم يغادر أحد الحفل وبقى الناس في انتظار أنغام ..وبعد اعتذار المنظمين عادت أنغام من جديد بابتسامها الرائعة وباحترافية شديدة تجاوزت الموقف فالجماهير في انتظارها وملأت الفضاء غناء وطربا و سعادة".

وأكملت :"أنغام ملكة الغناء اللايف تسيطر بصوتها وأدائها على المسرح والجماهير في براعة وإتقان وعذوبة.. الجمهور حافظ الأغاني كلها و طبعا عندما غنت "مش حبيبي بس" كان صوت الجمهور يغني معها في انسجام كبير وطلبوا منها إعادتها".

وأختتمت: "الحفل حضرته مع عدد من الأصدقاء والفنانين الملحن عزيز الشافعي وإيهاب عبدالواحد، محمد فراج، بسنت شوقي، شيكو، هيثم شاكر، الكاتبة رنا أبو الريش كاتبة مسلسل اتنين غيرنا.. شكرا أنغام على وجودك معنا".

أنغام الفنانة أنغام أعمال أنغام الناقدة ماجدة خير الله ماجدة خير الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البولندي: استئناف تناوب القوات الأمريكية في بولندا قريبا

وزير الدفاع البولندي: استئناف تناوب القوات الأمريكية في بولندا قريبا

الأونكتاد: للعام الثاني على التوالي..مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ15 مليار دولار خلال 2025

الأونكتاد: للعام الثاني على التوالي..مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ15 مليار دولار خلال 2025

الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج تعلن شراء مسيّرات Triton لتعزيز قدرات الناتو

الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج تعلن شراء مسيّرات Triton لتعزيز قدرات الناتو

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد