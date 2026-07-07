مصرع صيدلانية في حادث تصادم سيارتها مع ملاكي في سفاجا

لقيت صيدلانية مصرعها، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل علي طريق "قنا-سفاجا".

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع صيدلانية في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل علي طريق "قنا-سفاجا".

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثة إلى المستشفى وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.