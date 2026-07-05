الصحة تعلن تشغيل وحدة للسكتة الدماغية بمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام، في خطوة جديدة لدعم الخدمات العلاجية المتخصصة لمرضى الجلطات الدماغية، بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، للمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير التجهيزات المتقدمة والأجهزة الطبية الحديثة داخل منشئاتها المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام تُعد الوحدة الأولي بالمستشفي والثانية على مستوى محافظة قنا، بعد تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى نجع حمادي العام، وذلك بما يعكس نجاح مديرية الشؤون الصحية بقنا في التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية وفقاً لإستراتيجية وزارة الصحة والسكان للإرتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح صادق، بأن تشغيل الوحدة يأتي تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن جامع، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة قنا، والمشرف الإقليمي من الشبكة القومية للسكتة الدماغية بالمحافظة، وبمشاركة فريق من أطباء المخ والأعصاب بجامعة قنا، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير الطبية المعتمدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الوحدة تضم أربعة أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة لإستقبال وعلاج مرضى السكتات الدماغية ، وتختص بسرعة التعامل مع الحالات المصابة بالسكتات الدماغية الحادة،سواء الجلطات الدماغية أو حالات الإشتباه بالسكتة الدماغية، خاصة المرضى الذين يصلون إلى المستشفى خلال الأربع ساعات الأولى من ظهور الأعراض، وهي الفترة الذهبية التي يمكن خلالها إعطاء العلاج المذيب للجلطات، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى، وتقليل نسب الإعاقة، ورفع فرص التعافي والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأكد صادق، بأن وحدة السكتة الدماغية تقدم رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة، تبدأ بسرعة إستقبال المريض وإجراء التقييم الإكلينيكي والعصبي والفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص، يلي ذلك تقديم العلاج المناسب وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة مع المتابعة الدقيقة للحالات داخل الوحدة بواسطة فريق طبي متخصص بما يضمن سرعة الإستجابة للحالات الحرجة وتقليل المضاعفات وتحسين معدلات الشفاء والإرتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية بالمحافظة.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تشغيل وحدة السكتة الدماغية يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات العلاجية بمستشفى قنا العام، ويُعد أيقونة نجاح جديدة لمديرية الصحة، تؤكد إستمرار العمل على إدخال الخدمات الطبية المتقدمة إلى مستشفيات المحافظة، بما يحقق سرعة الإستجابة للحالات الحرجة.

ووجه صادق، الشكر للدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية وللدكتور عبدالله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، تقديرا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في تجهيز وتشغيل وحدة السكتة الدماغية، حتى خرجت إلى النور لتقدم خدمة طبية متخصصة لأبناء محافظة قنا.

