17 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة .. حماس تتهم حكومة نتنياهو بتقويض وقف إطلاق النار

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في القطاع منذ أمس، في استمرار للتصعيد العسكري وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

وبحسب المصادر، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023 73 ألف شهيد، وسط استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا بصورة متواصلة.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدّق على تنفيذ الهجمات في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن عمليات الاغتيال التي نُفذت في قطاع غزة اليوم جاءت بناءً على السياسة التي وضعتها القيادة السياسية الإسرائيلية.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن استهداف جيش الاحتلال مقر الشرطة في مدينة غزة يمثل جريمة حرب، ومحاولة من حكومة نتنياهو للتنصل من التزاماتها وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض استكمال مراحله.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن القصف أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، إلى جانب إصابة آخرين.

