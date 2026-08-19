العدل الأمريكية تتهم 17 إيرانيا بسرقة بيانات جامعات وشركات

رفعت وزارة العدل الأمريكية السرية عن لائحة اتهام ضد 17 إيرانيا بتنفيذ حملة قرصنة إلكترونية واسعة استهدفت مؤسسات أمريكية وأجنبية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت قناة روسيا اليوم أن لائحة الاتهام المكونة من 14 تهمة تضمنت اتهام أعضاء معهد "مابنا" الإيراني، بشن حملة منسقة من الاختراقات الإلكترونية ضد أنظمة كمبيوتر 144 جامعة أمريكية على الأقل، و178 جامعة أجنبية، و42 شركة أمريكية خاصة، بالإضافة إلى 11 شركة خاصة أجنبية، وخمس وكالات حكومية فيدرالية وولائية أمريكية، ومنظمتين غير حكوميتين، في عملية استمرت لسنوات وسرقت أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، إلى جانب حسابات البريد الإلكتروني لآلاف الموظفين.

وبحسب بيان وزارة العدل، فإن المعهد الذي تأسس عام 2013، نفذ حملة التصيد الاحتيالي ضد الجامعات والشركات بناءً على عقود مع كيانات حكومية وخاصة إيرانية، لصالح الحرس الثوري، في عملية منظمة كشفت عن شبكة واسعة من التجسس الإلكتروني برعاية الدولة، استهدفت سرقة البحوث والملكية الفكرية من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية.