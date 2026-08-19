قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج
«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية
هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»
حماس تتهم نتنياهو بتدمير جهود الوسطاء والدفع مجددا لحرب الإبادة
الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي .. وجاهزون لخطوات التصعيد
الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر
بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله
العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا
بشرى للمواطنين.. الدواجن تدخل منظومة التموين وهذه حقيقة انخفاض الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدل الأمريكية تتهم 17 إيرانيا بسرقة بيانات جامعات وشركات

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

رفعت وزارة العدل الأمريكية السرية عن لائحة اتهام ضد 17 إيرانيا بتنفيذ حملة قرصنة إلكترونية واسعة استهدفت مؤسسات أمريكية وأجنبية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت قناة روسيا اليوم أن لائحة الاتهام المكونة من 14 تهمة تضمنت اتهام أعضاء معهد "مابنا" الإيراني، بشن حملة منسقة من الاختراقات الإلكترونية ضد أنظمة كمبيوتر 144 جامعة أمريكية على الأقل، و178 جامعة أجنبية، و42 شركة أمريكية خاصة، بالإضافة إلى 11 شركة خاصة أجنبية، وخمس وكالات حكومية فيدرالية وولائية أمريكية، ومنظمتين غير حكوميتين، في عملية استمرت لسنوات وسرقت أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، إلى جانب حسابات البريد الإلكتروني لآلاف الموظفين.

وبحسب بيان وزارة العدل، فإن المعهد الذي تأسس عام 2013، نفذ حملة التصيد الاحتيالي ضد الجامعات والشركات بناءً على عقود مع كيانات حكومية وخاصة إيرانية، لصالح الحرس الثوري، في عملية منظمة كشفت عن شبكة واسعة من التجسس الإلكتروني برعاية الدولة، استهدفت سرقة البحوث والملكية الفكرية من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية.

وزارة العدل الأمريكية اتهام قرصنة إلكترونية الحرس الثوري الإيراني مابنا لائحة الاتهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

الإسكان

شقق الإيجار 2026.. 15 ألف وحدة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل

الأدوات المدرسية

الأدوات المدرسية المحلية تغطي 25% من احتياجات «الاستيكة».. وخصومات التجار تصل إلى 35%

غزة

مدير صحة غزة يكشف مأساة المنظومة الصحية: نقص حاد في الأدوية والمستلزمات

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد