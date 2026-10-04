نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

كشف المدير الإداري لفريق طرابزون سبور التركي موعد عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد فترة الغياب الأخيرة، مؤكدًا اقتراب انتظامه في المران خلال الأيام المقبلة.

وقال المدير الإداري لطرابزون سبور، في تصريحات إعلامية: «محمد صلاح سيعود إلى تدريبات طرابزون خلال 4 أيام، وبالطبع سيشارك في مباراة كوبس بدوري المؤتمر الأوروبي المقرر إقامتها على ملعب من النجيل الصناعي».

وأضاف أن الفريق يستعد للمواجهة الأوروبية المقبلة، التي من المقرر أن تُقام على ملعب ذي أرضية من النجيل الصناعي، في ظل ترقب موقف اللاعب من المشاركة في اللقاء.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على موعد عودة محمد صلاح إلى التدريبات، إلى جانب موقفه المتوقع من مباراة كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي، وفقًا لما ذكره المدير الإداري للنادي.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن جاهزية اللاعب ومشاركته الفعلية في المباراة مع اقتراب موعد اللقاء وانتظامه في التدريبات الجماعية.