لاعب ليفربول: محمد صلاح أكثر لاعب تعلمت منه.. وسأظل ممتنًا له

أشاد ريو نجوموها، لاعب فريق ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه كان أكثر اللاعبين الذين استفاد منهم وتعلم على يديه خلال فترة وجوده داخل قلعة «أنفيلد».

وقال نجوموها إن محمد صلاح قدم له الكثير من النصائح، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي سبقت رحيله عن ليفربول، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر كان دائمًا يحثه على التركيز على تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة من أجل الوصول إلى أعلى المستويات.

وأضاف لاعب ليفربول: «محمد صلاح هو اللاعب الذي تعلمت منه أكثر من أي لاعب آخر عندما كان في ليفربول. لقد ساعدني كثيرًا، خصوصًا في الفترة الأخيرة قبل رحيله».

وتابع: «كان دائمًا ينصحني بالاهتمام بالأهداف والتمريرات الحاسمة إذا أردت الوصول إلى القمة».

واستعاد نجوموها ذكرياته مع صلاح منذ بداية معرفته به، قائلًا: «في البداية عندما تحدث معي للمرة الأولى، كنت أقول لنفسي: يا إلهي، لقد كنت أراقبك منذ صغري وأنت الآن تخبرني كيف أتطور وتساعدني».

وأتم تصريحاته: «مع مرور الوقت أصبح زميلًا وصديقًا رائعًا داخل الفريق، وكان دائمًا يقدم لي الكثير من المساعدة، ولذلك سأظل ممتنًا له».