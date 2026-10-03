دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

كشفت دراسة حديثة أن تأثير قلة النوم لا يقتصر على الشخص الذي يعاني من اضطرابات النوم، بل قد يمتد إلى شريك حياته، إذ ترتبط قلة النوم بانخفاض القدرة على الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، حتى لدى الشريك الذي يحصل على نوم جيد.

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نوم سيئ يبذلون جهدًا أقل للحفاظ على عادات غذائية صحية، كما أظهر شركاؤهم ثقة أقل في قدرتهم على الالتزام بأهدافهم الغذائية، وتراجعًا في الجهود المبذولة لتحقيقها.

ونُشرت الدراسة في مجلة Annals of Behavioral Medicine، وشملت 204 أزواج يعيشون معًا في كندا، بمتوسط عمر بلغ 42 عامًا.

وأجاب المشاركون عن أسئلة تتعلق بجودة النوم والنظام الغذائي في بداية الدراسة، ثم بعد شهر، ومرة أخرى بعد ثلاثة أشهر. كما احتفظوا بمذكرات يومية خلال أول 14 يومًا لتسجيل جهودهم الرامية إلى تناول الطعام الصحي.

وكان هناك شخص واحد على الأقل في كل زوجين يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، ويحاول تحسين نظامه الغذائي أو مستوى نشاطه البدني.

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

كيف تؤثر قلة النوم على الالتزام بالأكل الصحي؟

أظهرت النتائج وجود ارتباط بين سوء النوم وتراجع القدرة على الالتزام بأهداف تناول الطعام الصحي، إذ أفاد الأشخاص الذين لم يحصلوا على نوم جيد بأنهم يبذلون جهدًا أقل للحفاظ على العادات الصحية.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الأشخاص، بل امتد إلى شركائهم؛ إذ أبلغ شركاء الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم عن انخفاض ثقتهم في قدرتهم على الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، إلى جانب تراجع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، حتى عندما كانوا يحصلون على نوم جيد.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرتبط بطبيعة الحياة المشتركة بين الأزواج، إذ غالبًا ما يتناول الشريكان الطعام معًا، ما قد يجعل الاختيارات الغذائية غير الصحية لأحدهما تنعكس على سلوك الآخر.

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

هل تختلف تأثيرات قلة النوم بين الرجال والنساء؟

أظهرت الدراسة أن النساء أبلغن عن اتباع أنظمة غذائية أكثر صحة، وعن نوايا أكبر لتحسين عاداتهن الغذائية مقارنة بالرجال.

ومع ذلك، لم يؤثر النوع الاجتماعي في العلاقة التي رصدها الباحثون بين جودة نوم أحد الشريكين والسلوكيات المرتبطة بالنظام الغذائي لدى الطرف الآخر.

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

تغيير العادات الغذائية مسؤولية مشتركة

وقال البروفيسور جان فيليب جواين، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة وعالم النفس بجامعة كونكورديا في مونتريال، إن فهم السياق الاجتماعي الذي تحدث فيه العادات الغذائية غير الصحية أمر ضروري، بما في ذلك معرفة الطريقة التي قد يؤثر بها أحد الشريكين في سلوك الآخر الغذائي، سواء بقصد أو دون قصد.

وأضاف أن تحقيق تغييرات طويلة الأمد يتطلب تعاون الشريكين على تحسين بيئة المنزل وطريقة توفير الطعام، بما يجعل الالتزام بالعادات الصحية أسهل مع مرور الوقت.

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

هل تعني الدراسة أن قلة النوم تسبب زيادة الوزن؟

تشير النتائج إلى وجود ارتباط بين سوء النوم وتراجع الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، مع احتمال امتداد هذا الارتباط إلى الشريك، لكنها لا تثبت أن قلة النوم تسبب زيادة الوزن بصورة مباشرة، أو أن كل شخص ينام بشكل سيئ سيؤثر بالضرورة في النظام الغذائي لشريكه.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية النظر إلى العادات اليومية داخل المنزل باعتبارها جزءًا من السلوك الغذائي، إلى جانب الاهتمام بجودة النوم والتعاون بين أفراد الأسرة لتسهيل اختيار الأطعمة الصحية.