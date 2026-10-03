الرئيس السيسي: نيباد الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لقاء اليوم يتزامن مع مرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، مشيرًا إلى أن المبادرة تطورت منذ انطلاقها حتى أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة أفريقيا 2063 إلى برامج ومشروعات تنموية ملموسة.

الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»

وقال الرئيس السيسي، خلال ترؤسه أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، إن المرحلة المقبلة تقتضي تطوير رؤية القارة التنموية بما يواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها مسارات التنمية في أفريقيا.

وأضاف أن تطوير آليات عمل «نيباد» أصبح ضرورة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للعمل التنموي الأفريقي، بما يمكنها من مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات شعوب القارة.

وأشار الرئيس إلى أن «نيباد» أسهمت في دعم البنية التحتية، ودفع عجلة التحول الزراعي، وتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي، بما يدعم جهود التنمية في مختلف دول القارة.

بناء اقتصاد قائم على المعرفة

وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد الرئيس أن القطاع الخاص يمثل قاطرة للتنمية ومحركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مواتية تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في دعم جهود التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.