عواصف شديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية وتتسبب في فيضانات.. عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة

تعرضت جزيرة كريت جنوب اليونان اليوم السبت، لعواصف شديدة تسببت في فيضانات واسعة النطاق وأضرار مادية، فيما نفذت السلطات عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة لعشرات الأشخاص من داخل مركبات ومنازل غمرتها مياه الأمطار.

وتضررت الوحدات الإقليمية في هيراكليون وخانيا وريثيمنو، وهي المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة، بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار والجداول، وجرفت المياه الحطام إلى الطرق.

ولا يزال 8 عمال عالقين داخل مضيق ساماريا في غرب كريت، أحد أبرز المقاصد السياحية في الجزيرة، بعدما غمرت مياه الفيضانات مساراته، ما حال دون تمكنهم من مغادرته.

وكان العمال الثمانية، وهم 6 موظفين من وكالة البيئة الطبيعية وتغير المناخ اليونانية وحارسا غابات، قد دخلوا المضيق في 29 سبتمبر الماضي؛ لأداء مهام عمل، إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج مع تدهور الأحوال الجوية.

وتقطعت السبل بالعمال على بعد نحو 7 كيلومترات من مدخل المضيق، الذي يمتد لمسافة 13 كيلومترا، فيما أصدرت السلطات تعليمات إليهم بالبقاء في موقع آمن، نظرا لاستحالة إجلائهم بأمان في ظل الظروف الحالية.