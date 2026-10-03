ممثل رئيس نيجيريا لـ«نيباد»: جهود التنمية في أفريقيا يجب أن تنطلق من داخل القارة

أكد ممثل رئيس نيجيريا لدى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد» أن الاجتماع الخاص بأعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، يمثل فرصة مهمة لتجديد الشراكة وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية.

أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

وقال ممثل رئيس نيجيريا، خلال أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، إن الجهود التنموية للقارة الأفريقية لا يجب أن تأتي من خارجها، مشددًا على أهمية الاعتماد على القدرات والإمكانات الأفريقية في تحقيق التنمية.

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف تحويل أفريقيا إلى قارة قادرة على الإنتاج، بما يعزز قدرتها على تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها وإمكاناتها.

إزالة الحواجز التجارية

وشدد ممثل رئيس نيجيريا على الحاجة إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية، والعمل على إزالة الحواجز التجارية بما يسهم في زيادة حركة التجارة ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

تعزيز الشراكة الأفريقية وتطوير التعاون التجاري

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة الأفريقية وتطوير التعاون التجاري يمثلان ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات شعوب القارة.