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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المفوضية الأفريقية: يجب منح نيباد اهتماما أكبر للقيام بدورها التنموي ودعم الاستثمار الكلي

رئيس المفوضية الأفريقية
رئيس المفوضية الأفريقية
هاني حسين

أكد رئيس المفوضية الأفريقية، أنه جار العمل على إرساء مبدأ التكامل بين مؤسساتنا المختلفة.

وقال في كلمته في  أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد”:"يجب منح "نيباد" المزيد من الاهتمام للقيام بدورها التنموي.. وعلينا دعم الاستثمار الكلي لدول القارة الأفريقية".

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية:" على دول قارة أفريقيا تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من مواردها".


وتستضيف مصر خلال الفترة من  2 ـ 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل " منتدى العلمين أفريقيا " في الثانى من أكتوبر ، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية " النيباد " في الثالث من أكتوبر ، الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى في الرابع من أكتوبر  بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى وتحقيق التنمية المستدامة ، وتزامنًا مع هذه الفعاليات يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر وتجمع دول النيباد والذى يضم ( مصر ـ الجزائر ـ نيجيريا ـ السنغال ـ جنوب إفريقيا) ، وقد أظهرت البيانات وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول النيباد إلى 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 .

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