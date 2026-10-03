الرئيس التنفيذي لـ «أودا-نيباد»: تدشين منصة جديدة للحوار الأفريقي

قالت الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، خلال كلمتها أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، إن تدشين المنصة الجديدة للحوار الأفريقي يمثل خطوة مهمة لدعم التواصل وتعزيز التعاون بين دول القارة.

وأوضحت أن المنصة تستهدف توفير مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المرتبطة بمستقبل أفريقيا، بما يتيح مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة التحديات والفرص التي تواجه دول القارة.

منصة جديدة للحوار الأفريقي

وأشارت الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية إلى أهمية وجود منصات تجمع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الأفريقي، بما يسمح بطرح الأفكار والرؤى ومناقشة الملفات ذات الأولوية بالنسبة لدول القارة.

وأكدت أن الحوار يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم جهود التعاون، خاصة مع الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات والقطاع الخاص.

تعزيز التعاون بين دول القارة

وأضافت أن المنصة الجديدة يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وفتح المجال أمام مزيد من النقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية، إلى جانب دعم الشراكات بين مختلف الجهات.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية خلال فعاليات منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يناقش فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية.