مصر تمثل القارة الأفريقية في اجتماعات الحوكمة للمجلس الدولي للمطارات ببيرو

يشارك المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمؤتمر والمعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات ACI-LAC/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition 2026 (WAGA 2026)، والمنعقد بمدينة ليما عاصمة بيرو خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وذلك في إطار توجه وزارة الطيران المدني نحو تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة.

ويمثل المهندس أيمن عرب قارة إفريقيا، بصفته مستشارًا إقليميًا للمجلس الدولي للمطارات، في اجتماع مجلس الحوكمة العالمي للمجلس الدولي للمطارات ACI World Governing Board، والذي يجمع قيادات المطارات وممثلي أقاليم المجلس الدولي للمطارات حول العالم، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل صناعة المطارات، وتحديد أولويات العمل والسياسات التي تعكس المصالح المشتركة لمجتمع المطارات العالمي، بما يدعم تطوير قدراته وتعزيز نموه واستدامته.

وقال المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن المشاركة في اجتماعات مجلس الحوكمة العالمي للمجلس الدولي للمطارات تمثل مسؤولية مهمة في نقل الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع المطارات في القارة الإفريقية، والمساهمة في إثراء الحوار الدولي حول مستقبل صناعة المطارات.



وأضاف أن تمثيل القارة الإفريقية في هذه الاجتماعات يعكس ما تتمتع به الكفاءات المصرية من حضور وخبرة في مجال الطيران المدني، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم التعاون بين مطارات القارة والمطارات العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة المطارات وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأشار عرب إلى أن مشاركة الشركة القابضة في فعاليات WAGA 2026 تأتي في إطار دعم توجهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز الحضور المصري والإفريقي في المحافل الدولية المتخصصة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يخدم مصالح قطاع الطيران المدني ويدعم مسيرة تطوير المطارات في مصر والقارة الأفريقية.

وشهد اجتماع مجلس الحوكمة العالمي مشاركة أعضاء المجلس والمستشارين الإقليميين، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري لشركاء الأعمال العالميين (WBP Advisory Board) وقيادات المجلس الدولي للمطارات، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس الدولي للمطارات، وتطوير قدرات مجتمع المطارات العالمي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، إلى جانب الارتقاء بتجربة المسافر ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران والمطارات.

كما شارك المهندس أيمن عرب كمتحدث رئيسي، في جلسة حوارية بعنوان (الاستثمار في المطارات الذكية: الاستراتيجيات الوطنية للمستقبل)، تناولت التوجهات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاستثمار في المطارات وتطوير قدراتها بما يتواكب مع مستقبل صناعة الطيران، و أحدث الرؤى والتوجهات العالمية بشأن استراتيجيات تمويل وتطوير البنية التحتية للمطارات، ودور التحول الرقمي وتطبيقات المطارات الذكية في تعزيز كفاءة العمليات الجوية وتحسين تجربة المسافرين، فضلًا عن آليات استدامة قطاع النقل الجوي عالميًا.

وخلال الجلسة، استعرض المهندس أيمن عرب دور المطارات المصرية كمركز إقليمي محوري للنقل الجوي في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، والفرص الواعدة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات المصرية، وتبني أحدث النظم التكنولوجية، والتحول الرقمي الشامل، وتطبيق مفاهيم المطارات الذكية والبيئة المستدامة.

وأدار الجلسة إيليسيو يلامازاريس، رئيس قطاع الطيران بشركة "KPMG"، بمشاركة نخبة من قيادات صناعة الطيران العالمي وممثلي كبرى الهيئات والكيانات المطارية الدولية، من بينهم تياجو فايرشتاين، رئيس الوكالة الوطنية للطيران المدني بالبرازيل (ANAC)، وخافيير مارين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "AENA"، واإيفان أڤينداو، الرئيس التنفيذي لمطارات بيرو، ورامون ميرو، الرئيس التنفيذي لمطار كيتو الدولي.

كما يحضر المهندس أيمن عرب، على هامش اجتماعات مجلس الحوكمة العالمي، أعمال عدد من اللجان المتخصصة التابعة للمجلس، والتي تناقش مجموعة من الملفات الفنية والاستراتيجية المرتبطة بتطوير صناعة المطارات، بما يعزز من مشاركة الخبرات والرؤى الإفريقية في مناقشات اللجان المتخصصة على المستوى العالمي.