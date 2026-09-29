3 مصادر للمياه و2.2 مليون فدان.. كيف تعمل منظومة الدلتا الجديدة؟

يمثل مشروع الدلتا الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، في إطار رؤية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية وإنتاجية متكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع كفاءة إدارة الأصول.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات قومية متكاملة تعتمد على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، وتحقق التكامل بين الزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتنمية العمرانية والتحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصاد إنتاجي مستدام وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وخلال سنوات قليلة، تحول مشروع الدلتا الجديدة من فكرة طموحة إلى واقع تنموي واسع، يستهدف إنشاء قاعدة إنتاجية زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة، بما يدعم زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وإقامة مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والتشغيل. ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، بما يجعله أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في العالم.

وتعتمد الدلتا الجديدة على منظومة مائية متكاملة لتوفير الاحتياجات اللازمة للتوسع الزراعي، ترتكز على 3 مصادر رئيسية تشمل المياه السطحية، ومياه الصرف الزراعي المعالج، والمياه الجوفية، حيث يتم توفير نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه السطحية، إلى جانب 7.5 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي المعالج، فضلًا عن الاستفادة من المياه الجوفية وفق ضوابط الاستدامة والحفاظ على الخزانات الطبيعية.

وتتكامل منظومة المياه مع خطط التوسع الزراعي والإنتاجي بالمشروع، لتوفير قاعدة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والخدمات اللوجستية والتنمية العمرانية، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وبناء نموذج متكامل للتنمية في المناطق الجديدة.